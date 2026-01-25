الأحد 25 يناير 2026
اقتصاد

استقرار مؤشر الدولار عند 97.52 نقطة رغم خسائر 2025 القياسية

واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الاستقرار عند مستوى 97.52 نقطة للشراء، بعد أن سجل في 2025 واحدا من أسوأ أداءاته السنوية بانخفاض يقارب 9.4%، وهي أكبر خسارة سنوية منذ سنوات، ما يعكس ضغوط سياسية ونقدية أثرت على العملة الأمريكية مقابل سلة العملات العالمية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحول أداء المؤشر إلى أكثر تقلبا، حيث ارتفع نحو مستويات قريبة من 98.80 – 99.00، لكنه ما زال يواجه مقاومات قوية في الأسواق العالمية، ما يشير إلى تردد المتداولين بين الاستمرار في دعم الدولار أو تسجيل مزيد من الانخفاضات.

عوامل مؤثرة فى حركة مؤشر الدولار 

-السياسة النقدية الأمريكية: استمرار توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يعزز الضغط الهبوطي على الدولار، بينما تؤدي بيانات التضخم والتوظيف الضعيفة إلى زيادة التوقعات بتخفيف السياسة النقدية.

-البيئة الاقتصادية العالمية: تحولات الطلب على الأصول الآمنة تسبب تقلبات مؤقتة في أداء الدولار، خاصة مع تراجع بعض القطاعات الاقتصادية وتباطؤ النمو في مناطق مثل أوروبا.

-العوامل الجيوسياسية: توترات تجارية وضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة تؤثر على ثقة المستثمرين في الدولار، مما يعزز التحركات العرضية للمتداولين.

توقعات التداولات على الدولار خلال 2026

سيناريوهات مختلفة حول حركة الدولار: 

-اتجاه هبوطي محتمل أول العام: يرى بعض المحللين أن المؤشر قد يشهد مزيدًا من التراجع خلال النصف الأول من 2026 إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض الفائدة، وقد يصل المؤشر إلى مستويات منخفضة نسبيًا قبل أن يبدأ في الاستقرار أو التعافي.

-استقرار أو انتعاش تدريجي في النصف الثاني: مع احتمالات نهايات دورة خفض الفائدة الأمريكية، وتعديل بعض السياسات الاقتصادية، قد يبدأ مؤشر الدولار في التعافي التدريجي نحو مستويات أعلى من أدنى نقاطه، ما يمنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم مراكزهم.

-توقعات متوسطة المدى: تحليلات فنية متخصصة ترى نطاق تداول ضيق حول مستويات 98-100 نقطة خلال فترات محددة من 2026، مع اعتماد حركة المؤشر على بيانات التضخم والوظائف الأمريكية أولًا.

آراء الخبراء في السوق

يرى بعض الخبراء أن الدولار لن يستسلم تماما لضعف القوة الشرائية، بل سيحافظ على بعض الدعم عند مستويات رئيسية، يرى آخرون أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من البيانات الاقتصادية القوية لتحديد الاتجاه العام.

يذكر أن عام 2026 يتوقع أن يكون عاما من التقلبات الحذرة لمؤشر الدولار الأمريكي، مع بداية تميل نحو التراجع نتيجة توقعات خفض أسعار الفائدة وضغوط اقتصادية، تليها احتمالات استقرار أو انعكاس صعودي جزئي مع تغير السياسات النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية.

