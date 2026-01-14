الحرس الثوري الإيراني مهددًا ترامب: نحن في ذروة جاهزيتنا

18 حجم الخط

نقلت ‌وسائل ​إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني ‌مجيد موسوي قوله، ⁠الأربعاء: إن مخزون إيران من الصواريخ ‌زاد ​منذ الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي.

تهديدات ترامب بالتدخل لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة ‍في ⁠إيران

جاء ذلك بعد تهديدات ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة ‍في ⁠إيران.

ونقلت وسائل الإعلام ‍الرسمية عن موسوي قوله "نحن في ذروة جاهزيتنا".

إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو 2025

وأضاف أنه ‍تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وأن ‌إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو 2025.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول ​إيراني كبير لرويترز إن طهران حذرت ‌دول المنطقة من أنها ستقصف ⁠القواعد العسكرية الأمريكية في تلك ‌الدول ​في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين إيران وأمريكا

وأوضح أنه ‌تم تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني ‌عباس ​عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف المسؤول أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وأن أى اجتماعات محتملة بين المسؤولين ‌لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

إجراء أمريكية قوي للغاية ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين

وتوعد الرئيس الأمريكي، مساء الثلاثاء، باتخاذ "إجراء قوي للغاية" ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين، ردا على سؤال صحفي في شبكة "سي بي إس".

كما حث ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، واعدا بأن "المساعدة في الطريق".

