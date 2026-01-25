18 حجم الخط

عقار الدويقة، تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم في عمليات البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار الدويقة المنهار بمنطقة منشأة ناصر.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهار عقار بمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بالفحص تبين انهيار عقار الدويقة وإصابة شخصين، وجاري إخلاء سكان العقار المجاورة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقار الدويقة المنهار تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار المنهار، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

