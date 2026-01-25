الأحد 25 يناير 2026
حوادث

البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار الدويقة المنهار

انهيار عقار بالدويقة
انهيار عقار بالدويقة
عقار الدويقة، تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم في عمليات البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار الدويقة المنهار بمنطقة منشأة ناصر.

انهيار عقار بالدويقة

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهار عقار بمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

انهيار عقار بالدويقة
انهيار عقار بالدويقة

بالفحص تبين انهيار عقار الدويقة وإصابة شخصين، وجاري إخلاء سكان العقار المجاورة.

انهيار عقار بالدويقة
انهيار عقار بالدويقة

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقار الدويقة المنهار تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

انهيار عقار بالدويقة
انهيار عقار بالدويقة

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار المنهار، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار عقار بالدويقة الدويقة انهيار عقار الدويقة عقار الدويقة الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية قسم شرطة منشأة ناصر

