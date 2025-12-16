مصدر أمني: منزل منشأة ناصر المنهار صادر له قرار إزالة منذ سنوات

18 حجم الخط

قال مصدر أمني إن منزل منشأة ناصر المنهار صدر له قرار إزالة منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن منزل منشأة ناصر مكون من طابقين انهار بشكل كامل.



وأشار المصدر، إن منزل منشأة ناصر المنهار يقيم فيه أسر فقط، وأن سقوط المنزل أسفر عن جثة لسيدة وإصابة شخصين، وتم إنقاذ طفلة بحالة جيدة من موقع الحادث.



انهيار منزل بمنشأة ناصر

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين، ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض.

وتمكن قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ طفل وشخصين من أسفل الأنقاض، وجارٍ البحث عن آخرين.

وتمكن رجال الحماية من انتشال جثة سيدة من أسفل الأنقاض وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسباب انهيار العقارات

وأرجعت مصادر قضائية أن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التي حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتي قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».



كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة في تقرير التُربة، ثم تأتي خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التي ستستخدم في البناية لتنتهي بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ.



وتحكم مرحلة التنفيذ ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل في المدخلات التي تتم في مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية في صناعة المكون نفسه والشق الثاني من التنفيذ يتمثل في أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

وأسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة في ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة.

وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى إنه في حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب في انهياره، كون للعقار عُمر افتراضي يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية.

كما أن هناك أسبابًا أخرى تقف خلف انهيار العقارات، متمثلة في أن بعض العقارات تكون مُصممة لعدد أدوار مُحددة، ونتيجة للطمع وعدم الرقابة يتم إضافة أدوار أخرى للعقار، فتُصبح الأعمدة والأساسات مُحملة بغير ما قُدر لها أثناء التصميم.

