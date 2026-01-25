الأحد 25 يناير 2026
الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية بجلسة الأحد

شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا لعدد من الأسهم خلال تعاملات جلسة الأحد، حيث تصدرت مجموعة من الشركات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بعد تسجيلها نسب صعود ملحوظة مدعومة بعمليات شراء نشطة.

وجاء في مقدمة الأسهم الصاعدة سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) في صدارة القائمة بعد أن قفز بنسبة تقارب 13.5% ليغلق عند مستوى 135 جنيهًا مقابل 118.96 جنيهًا في الجلسة السابقة.

واحتل المركز الثاني سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بارتفاع بلغت نسبته نحو 10.4% ليصل إلى 1.49 جنيه، مقارنة بـ 1.35 جنيه عند الإغلاق السابق.

كما صعد سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة تقارب 7.6% مغلقًا عند 2.26 جنيه.

وشهد سهم سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) ارتفاعًا بنسبة 6.4% ليغلق عند 15.70 جنيه.

وفي المركز الخامس جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بعد أن ارتفع بنسبة 6.4% أيضًا ليغلق عند 4.14 جنيه.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.160 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 46857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 56369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21308 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4860 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17312 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4936 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.153 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 46462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 55901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21124 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4843 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17317 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4904 نقاط.

