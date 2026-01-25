الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط كبدة ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك في حملة مكبرة بدمياط

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الأسواق
18 حجم الخط

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط في ضبط كميات من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الأسواق قبل ترويجها ووصولها إلى موائد الطعام.

​تحركات رسمية وقرارات عاجلة

​وجاءت المداهمة تنفيذا لتعليمات مشددة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبالتنسيق مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وبإشراف ميداني من الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، والدكتورة دينا العيسوي، مدير إدارة المجازر.

 

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الاسواق 
ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الاسواق 

​المداهمة.. كواليس ضبط "السموم"

​قادت الدكتورة هبة الحديدي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع رجال الرقابة التموينية وادارة الحوكمة بالمحافظة.

واستهدفت الحملة عددا من محلات الجزارة وثلاجات العرض، وأسفرت عن ضبط 71 كيلو جراما من الكبدة المستوردة والسجق ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد الواضح.

ضربة بيد من حديد

​أكدت اللجنة المشتركة أن المضبوطات كانت تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة وإثبات الواقعة، مع التحفظ على الكميات الفاسدة لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها.

​واختتمت المديرية بيانها بتقديم الشكر والتقدير لادارة المجازر وفريق التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في حماية المواطنين من جشع التجار ومعدومي الضمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التفتيش على اللحوم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الرقابة التموينيه بمحافظة دمياط حملة تفتيشية علاء فاروق وزير الزراعة محافظ دمياط محافظة دمياط مدير مديرية الطب البيطري وزير الزراعة
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 15 دقيقة

التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية