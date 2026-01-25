ضبط كبدة ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك في حملة مكبرة بدمياط

18 حجم الخط

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط في ضبط كميات من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الأسواق قبل ترويجها ووصولها إلى موائد الطعام.

​تحركات رسمية وقرارات عاجلة

​وجاءت المداهمة تنفيذا لتعليمات مشددة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبالتنسيق مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وبإشراف ميداني من الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، والدكتورة دينا العيسوي، مدير إدارة المجازر.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات الفاسدة داخل الاسواق

​المداهمة.. كواليس ضبط "السموم"

​قادت الدكتورة هبة الحديدي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع رجال الرقابة التموينية وادارة الحوكمة بالمحافظة.

واستهدفت الحملة عددا من محلات الجزارة وثلاجات العرض، وأسفرت عن ضبط 71 كيلو جراما من الكبدة المستوردة والسجق ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد الواضح.

ضربة بيد من حديد

​أكدت اللجنة المشتركة أن المضبوطات كانت تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة وإثبات الواقعة، مع التحفظ على الكميات الفاسدة لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها.

​واختتمت المديرية بيانها بتقديم الشكر والتقدير لادارة المجازر وفريق التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في حماية المواطنين من جشع التجار ومعدومي الضمير.

