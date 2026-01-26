الإثنين 26 يناير 2026
 نوران من برية الإسقيط، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس دوماديوس

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس دوماديوس أخي القديس مكسيموس، في تذكارٍ مملوء بعبق القداسة وسيرةٍ رهبانيةٍ مضيئة، خطّها قديسان تركا مجد العالم ليقتنيا مجد السماء.

 

قصة القديس دوماديوس

 

وُلد القديسان مكسيموس ودوماديوس لأبٍ ملكٍ تقي هو الندينيانوس ملك الروم، ونشآ منذ صغرهما في طهارةٍ ونُسكٍ ومحبةٍ للصلاة والكتب المقدسة. وإذ أدركا زوال مجد العالم، اشتاقت نفسيهما إلى الحياة الرهبانية، فتركا القصور واختارا طريق الزهد والتجرد، حتى قادهما الرب إلى برية الإسقيط ليصيرا تلميذين للقديس العظيم مقاريوس.

 

عاش القديسان في صمتٍ عميق، عاملين بأيديهما، متصدقين على الفقراء، ومثابرين في الصلاة، حتى شهد لهما الآباء بالنعمة والقوة الروحية، إذ انعم الله عليهما بموهبة شفاء المرضى، وظهر مجدهما بين الناس دون أن يطلبا مجدًا أو شهرة.

 

وفي ملء الزمان، تنيّح القديس مكسيموس بسلامٍ ومجدٍ سماوي، أعقبه أخوه القديس دوماديوس بعد ثلاثة أيام، ليلتحما معًا في السماء كما كانا واحدًا في الجهاد على الأرض. ودُعي الدير الذي أقاما به باسميهما، فصار يُعرف بدير البراموس، شاهدًا حيًا على سيرتهما المباركة حتى اليوم.

الجريدة الرسمية