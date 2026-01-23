الجمعة 23 يناير 2026
حين انتصر الزهد على العالم، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس أرشليدس الراهب

الكنيسة الأرثوذكسية،
تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أرشليدس الراهب المجاهد، أحد أعلام الرهبنة الذين جسَّدوا معنى الزهد الكامل والانقطاع عن العالم.

 

قصة القديس أرشليدس الراهب

ولد القديس أرشليدس بمدينة رومية لوالدين بارّين أمام الله، وسلك منذ صغره طريق التقوى. وبعد وفاة والده وهو في الثانية عشرة من عمره، رفض الزواج وكل مظاهر المجد الزمني، وسعى إلى حياة مغايرة قادته عناية الله خلالها إلى دير القديس رومانوس، حيث اختار طريق النسك والتقشف، حتى بلغ درجة عالية من الكمال الروحي، ونال نعمة شفاء المرضى.

 

وقطع القديس عهدًا على نفسه بعدم رؤية النساء مطلقًا، وظل ثابتًا على نذره حتى في أصعب الاختبارات، حين جاءت والدته بعد سنوات من الفراق تشتاق لرؤيته. وإذ لم يشأ أن ينكث عهده، صلَّى إلى السيد المسيح أن يأخذ نفسه، فأسلم الروح في اللحظة التي دخلت فيها والدته الدير، لتلحق به هي الأخرى بعد صلاتها، ويدفنا معًا في قبر واحد.

 

وقد شرف الله القديس أرشليدس بعمل آيات كثيرة، وبقيت سيرته شاهدًا حيًّا على محبة الله الكاملة والانتصار على شهوات العالم. وتؤكد الكنيسة في هذه الذكرى أن صلاته تكون معنا، ولربنا المجد دائمًا إلى الأبد. آمين.

الجريدة الرسمية