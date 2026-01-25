الأحد 25 يناير 2026
عربة «شرابان» تتصدر مقتنيات متحف المركبات الملكية ببولاق، تعرف عليها

عربة شرابان
عربة شرابان
يضم متحف المركبات الملكية العديد من المقتنيات الأثرية، والتي من أبرزها عربة شرابان، والتي كانت مخصصة لنقل عدد من الركاب معًا، وتتميز بوجود مقاعد متتالية، ما يجعلها مناسبة للرحلات والنزهات، خاصة عندما يكون المطلوب انتقال مجموعة في نفس العربة بدلًا من العربات الفردية.

وعربة شرابان صناعة فرنسية، وترجع إلى عهد الخديو إسماعيل (1863–1879م)، وكانت تُستخدم من قبل الحاشية في الرحلات والتنقلات الرسمية.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق، والتي تضم نحو 5000 كتاب في مختلف مجالات المعرفة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على تعظيم الدور الثقافي والمعرفي للمتاحف المصرية.

افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المكتبة تعد إضافة نوعية للمتحف ودعامة أساسية لدور المتاحف  كمركز للتعلم والبحث العلمي، ما يأتي في إطار دور المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية.

وأضاف أن هذه المكتبة تحتوي على مكتبة الدكتورة نادية لقمة، مدير عام ترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى الأسبق، والمتخصصة في علوم الترميم والصيانة، بالإضافة إلى مكتبة النبيلة نجلاء خيري، حفيدة الخديوي إسماعيل، والتي تضم مجموعة من مقتنياتها الخاصة، من أثاث وصور فوتوغرافية نادرة تم توثيقها من خلال أفراد أسرتها.

أبرز الكتب الموجودة بمكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق

كما تزخر بمجموعة متميزة من الكتب النادرة في علوم الآثار المصرية، والإسلامية، والقبطية، والعصر الحديث، واليونانية الرومانية، من أبرزها مجموعة تاريخ الجبرتي التي تعود إلى عام 1213 هـ، وأعمال المنافع العامة في عهد محمد علي باشا الكبير، كما تم تزويد المكتبة بمجموعة من الكتب بلغة برايل، إلى جانب كتب في مجالات الاقتصاد، الفلسفة، الأدب، وكتب دينية وأخرى للأطفال.

