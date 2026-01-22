الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، بنحو 80 جنيهًا وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية. 

آخر تطورات أسعار الذهب

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7500 جنيه للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6560 جنيهًا للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5620 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 52480 جنيهًا في محلات الصاغة. 

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب اليوم الذهب العالمي الذهب

مواد متعلقة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر جرام الفضة اليوم الإثنين، عيار 925 يصل لــ 135 جنيها

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية