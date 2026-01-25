طارق علام: مستقبل المجتمع يعتمد على تربية أجيال تمتلك العقل والفكر

18 حجم الخط

أكد الإعلامي الدكتور طارق علام، خلال ندوة توقيع كتاب "لازم نتغير" المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المجتمع المصري يمر بمرحلة تستدعي التغيير الفورى في طريقة التفكير والتربية، مشددا على ضرورة إعادة بناء وعي الأجيال الجديدة، وتعليم الأبناء أن يكونوا متميزين ومفكرين، وليسوا أسرى لما يعرض عبر السوشيال ميديا.

ونصح الإعلامى طارق علام بضرورة تقليل اعتماد الأطفال على الألعاب الإلكترونية، محذرًا من مخاطرها النفسية والسلوكية، مشيرًا إلى أن تقارير أمريكية كشفت عن وفاة 11 طفلا بسبب الإفراط في ممارسة هذه الألعاب.

وأوضح أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في توعية الأطفال والمجتمع، ليس فقط من خلال المحتوى، ولكن عبر تشكيل الفكر والوجدان وبناء القيم، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في عملية التربية وليس مجرد وسيلة ترفيه.

وأشار علام إلى دعمه الكامل لمبادرة «لازم نتغير»، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإعادة الاعتبار لقيمة العلم والعمل، وبناء جيل قادر على التميّز الحقيقي والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التغيير يبدأ من الوعي، وأن مستقبل المجتمع مرهون بتربية أجيال تمتلك العقل والفكر، لا مجرد السعي وراء الشهرة السريعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.