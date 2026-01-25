مطار رونالد ريجان في واشنطن يلغي جميع رحلاته لهذا السبب

18 حجم الخط

ذكر مطار رونالد ريجان الوطني في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الثلجية الشديدة التي تشهدها المنطقة.

مطار رونالد ريجان بواشنطن يلغي جميع رحلاته



وجاء في بيان نشره المطار على موقعه الإلكتروني: "ألغت شركات الطيران جميع الرحلات في المطار اليوم. يعمل فريق إزالة الثلوج في المطار بنشاط على تطهير المدرج من الثلوج. من المتوقع أن تظل الظروف الجوية خطيرة خلال معظم اليوم".

العاصفة الثلجية تعطل الرحلات الجوية في أمريكا



ووفقا لبيانات "FlightAware" المتخصصة في مراقبة حركة الطيران، أدت العاصفة الثلجية العاتية في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة إلى إلغاء أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية.

يأتي هذا الإجراء في إطار العاصفة الثلجية الكبرى التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة، حيث تتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقطا كثيفا للثلوج وتشكلا لجليد خطير في شريط يمتد من شرق تكساس حتى ولاية كارولينا الشمالية. وقد أعلنت حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل تحسبا لتداعيات العاصفة.

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أمريكي بسبب العاصفة الثلجية في أمريكا.

اصطدام أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ميشيجان

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون في ولاية ميشيجان الأمريكية، يوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل جاهدة لإعادة فتح طريق حيوي شهد حادث اصطدام متسلسل ضخم، انخرطت فيه أكثر من 100 سيارة وشاحنة، في ظل عاصفة ثلجية قوية.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

