توقف استقبال الرحلات المتجهة إلى مطار رونالد ريجان بواشنطن لأسباب أمنية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الثلاثاء، تعليق استقبال جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ لأسباب أمنية طارئة.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب: إن الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية، دون أن تكشف عن طبيعة التهديد الأمني أو المدة المتوقعة لتعليق الرحلات.

تنسيق مع الأجهزة الأمنية

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية الفيدرالية لتقييم الموقف وإعادة فتح المطار أمام الرحلات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الرحلات المغادرة من واشنطن مستمرة بشكل محدود لحين صدور تعليمات جديدة.

تأهب في مطارات مجاورة

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن حالة من التأهب سادت في عدد من المطارات القريبة من العاصمة، بينها مطار بالتيمور ومطار دالاس الدولي، كإجراء احترازي، بينما لم تُعلن أي جهة أمنية عن تفاصيل التهديد حتى الآن.

