فريق "أب ولكن" يواصل تصوير المسلسل في حديقة الأزهر

محمد فراج بطل مسلسل
محمد فراج بطل مسلسل أب ولكن، فيتو
يواصل فريق عمل مسلسل أب ولكن تصوير مشاهد العمل داخل حديقة الأزهر بالقاهرة.

ومن المقرر أن ينتقل خلال الأيام القادمة لاستكمال التصوير في مناطق أخرى مختلفة، ويتوقع أن ينتهي من تصوير المشاهد كاملة مع منتصف شهر رمضان.

وينافس مسلسل “أب ولكن” في موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج عبر قنوات المتحدة وهي الحياة، CBC، DMC، ON E.

 

أبطال مسلسل أب ولكن

 

ويشارك في بطولة العمل كل من: ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

أحداث مسلسل أب ولكن

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” دخول محمد فراج السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

كانت آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل “ورد وشيكولاته” الذي يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

