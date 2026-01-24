مسلسلات رمضان 2026، محمد فراج يهرب من الشرطة بأحداث أب ولكن

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” للفنان محمد فراج هروبه من رجال الشرطة أثناء محاولة القبض عليه لتنفيذ أحد الأحكام القضائية التي حصلت عليها زوجته ضده، بسبب امتناعه عن النفقة.



ويقرر فراج الهروب منهم، كي يحصل لحل في أزمته مع زوجته بشكل ودي، ولكنها تضع شروطًا تعجزيه أمامه ومنها عدم رؤية أطفاله، مما يجعله يسلك طرقًا غير قانونية لمحاربتها.



ويستعد أبطال مسلسل “أب ولكن” لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل، داخل مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حيث من المفترض أن يتم تصوير تلك المشاهد خلال الأسبوع المقبل، بحضور بطل العمل محمد فراج وركين سعد.

بعدها تنتقل أسرة المسلسل إلى أحد الشقق السكنية بوسط البلد لإستئناف تصوير المشاهد الداخلية والتي تستغرق ثلاثة أسابيع.

وينافس مسلسل “أب ولكن” في موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج عبر قنوات المتحدة وهي الحياة، CBC، DMC، ON E.

ويشارك في بطولة العمل كل من: ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل أب ولكن

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” دخول محمد فراج السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.