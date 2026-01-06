سلوى عثمان تنتهي من تصوير نصف مشاهدها في "أب ولكن"

18 حجم الخط

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل “أب ولكن” والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، بطولة محمد فراج.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو إنها انتهت من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى العاصمة الإدارية خلال أيام للتصوير هناك.

وتجسد سلوى عثمان دور والدة محمد فراج خلال أحداث العمل الذي يدور حول قضية الرؤية.

مسلسل أب ولكن

ومسلسل أب ولكن من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.

في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان أيضا في بطولة مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

مسلسل شاهد قبل الحذف

مسلسل شاهد قبل الحذف من بطولة: بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

كانت الفنانة سلوى عثمان شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلي “سيد الناس” و"حكيم باشا".

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

