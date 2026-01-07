فريق"أب ولكن" يستأنف تصوير العمل في العاصمة الجديدة

الأربعاء 07 يناير 2026
يستأنف فريق عمل مسلسل “أب ولكن” تصوير مشاهد العمل ابتداء من بعد غد الجمعة.

وينتقل فريق عمل المسلسل إلى العاصمة الجديدة لتصوير عدد من المشاهد هناك، وبعدها يواصل التصوير في مناطق مختلفة.

وينافس مسلسل “أب ولكن” في موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج عبر قنوات المتحدة وهي الحياة، CBC، DMC، ON E.

ويشارك في بطولة العمل كل من: ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل أب ولكن

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” دخول محمد فراج السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

كانت آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل “ورد وشيكولاته” الذي يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

الجريدة الرسمية