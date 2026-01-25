محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بسيدي غازي

18 حجم الخط

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سيدي غازي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وسعيًا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحضور أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى عدد من المواطنين داخل صالة تقديم الخدمة حول إنجاز المعاملات، كما استمع إلى شرح مفصل من مدير المركز وموظفي الشباك حول طبيعة العمل وآلية استقبال الطلبات، وما يقدمه المركز من خدمات متنوعة تشمل خدمات السداد المختلفة منها الإيجارات والأقساط، وتجديد رخص المحال التجارية والإشغالات والإعلانات، والاستعلام عن طلبات الرخص وموقف التراخيص السابقة، وطلبات بدل فاقد لرخص البناء، وطلبات المعاينة، إلى جانب تلقي طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية تطوير الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة، وتلعب دورًا محوريًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع حسن استقبال المواطنين ومعاملتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين، وتقديم الدعم الكامل لهم لإنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءتهم، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات.

فيما كلف محافظ كفر الشيخ باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على الالتزام بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

