انقطاع المياه عن كفر الشيخ بالكامل إثر كسر ماسورة رئيسية

18 حجم الخط

شهدت مدينة كفر الشيخ انقطاعًا كاملًا لمياه الشرب، اليوم، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 12 بوصة، ما أدى إلى توقف محطة رقم (1) الرئيسية ومحطة رقم (2)، وهما من أهم المحطات المغذية للمدينة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في بيان رسمي، أن العطل الطارئ تسبب في توقف ضخ المياه عن جميع أنحاء المدينة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على احتياجات المواطنين اليومية.

وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة تحركت على الفور إلى موقع الكسر، وبدأت في تنفيذ أعمال الإصلاح بشكل عاجل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل المحطات في أقرب وقت ممكن، وأوضحت أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتقليل مدة الانقطاع، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة أثناء أعمال الإصلاح.

ترشيد استهلاك المياه المتبقية في الخزانات المنزلية

كما ناشدت الشركة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه المتبقية في الخزانات المنزلية لحين عودة الخدمة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة. وأكدت الشركة حرصها الكامل على استقرار الخدمة وعدم تكرار مثل هذه الأعطال المفاجئة، من خلال المتابعة الدورية لشبكات وخطوط المياه.

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن اعتذارها للمواطنين عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن هدفها الأول هو توفير مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين في جميع الأوقات، ومشددة على أن أي تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها أولًا بأول عبر القنوات الرسمية والمركز الإعلامي التابع للشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.