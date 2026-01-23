محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 3 مساجد بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد

18 حجم الخط

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ افتتاح ثلاثة مساجد بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة، وهي مسجد عبد الحميد الخولي بقرية شابة في مركز دسوق، ومسجد قرية 11 المنصور بمركز الحامول، ومسجد الخليفة بقرية الوزارية بمركز الرياض.

جاء ذلك في ظل استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، ووسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «المهن في الإسلام طريق العمران والإيمان معا» بهدف التوعية بأنَّ الإسلامَ لا يعرفُ انفصامًا بينَ خشوعِ المحرابِ وإتقانِ الحِرفةِ، فرفعةُ الأوطانِ تُبنى بعرقِ الجبينِ الذي يرى في الإتقانِ هُويّةً، وفي الإحسانِ طريقًا، لتظلَّ مصرُ دومًا قلعةً شامخةً تعانقُ فيها هدايةُ السماءِ عبقريّةَ الإنسانِ المصريِّ الصانعِ للحضارةِ، الباحثِ عنْ نفع الناسِ الذِي دعَا إليهِ القرآنُ الكريمُ في قولِه سبحانهُ: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾.

أكد ر الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

