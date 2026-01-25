الأحد 25 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض الروص وارتفاع الكب، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأحد

أسعار الكتكوت اليوم،
أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، الموافق 25 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 26 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 12 و12.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 8 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو بين 24 و26 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 23 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 11 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 9 إلى 10 جنيهات.

الجريدة الرسمية