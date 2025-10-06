مفوضية اللاجئين تسرح 5 آلاف موظف منذ عودة ترامب

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الإثنين، إن المفوضية خسرت نحو 5 آلاف موظف منذ مطلع العام، بعد التراجع الكبير في التمويل الدولي.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أزمة خانقة، ففي ظل ارتفاع النزوح حول العالم، ينفد التمويل الإنساني سريعًا منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير.

وقال غراندي في مستهل الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للوكالة: "نحو 5 آلاف من زملائنا في المفوضية خسروا وظائفهم هذا العام". وأشار إلى أن ذلك يعادل "أكثر من ربع القوة العاملة لدينا"، مضيفًا أنه يتوقع ارتفاع العدد.

وقال متحدث باسم المفوضية إن الموظفين العاملين بدوام كامل، وبعقود مؤقتة أو المستشارين، بين الذين خسروا وظائفهم.

وخفضت الولايات المتحدة التي لطالما كانت أكبر الدول المانحة، المساعدات الخارجية بشكل كبير، ما سبب فوضى في أنحاء العالم. وساهمت واشنطن في الماضي بحوالي 40% من ميزانية المفوضية، وتسبب قرارها خفض المساعدات الخارجية إلى جانب قرار الدول المانحة خفض النفقات أيضًا، في وضع صعب للوكالة، حسب غراندي الذي قال: "الأرقام قاتمة".

وأقرّت المفوضية ميزانية بـ 10.6 مليار دولار في 2025، حسب غراندي الذي شدد على أنها لم تحصل في السنوات الأخيرة إلا على "نصف احتياجاتها تقريبًا" أو حوالي 5 مليارات دولار. وقال: "بناء على المعطيات الراهنة، توقعنا أن ننهي 2025 مع تمويل متوفر بـ 3.9 مليارات دولار، بتراجع 1.3 مليار دولار عن 2024، أو نحو 25% أقل تقريبًا".

وقال غراندي إن "لا بلد أو قطاعًا أو شريكًا سلم، يجب إيقاف برامج وأنشطة حيوية وإيقاف العمل على منع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإيقاف الدعم النفسي للناجين من التعذيب". وأضاف "أُغلقت مدارس، وخفضت مساعدات غذائية، ومنح نقدية وتوقفت إعادة التوطين. هذا ما يحصل عندما تخفض التمويل بأكثر من مليار دولار في غضون أسابيع".

