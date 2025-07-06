الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

اعتقال آلاف اللاجئين الأفغان في إيران وترحيلهم بشكل قسري

لاجئون أفغان،فيتو
لاجئون أفغان،فيتو

أفادت تقارير إخبارية بأن اللاجئين الأفغان في إيران يواجهون تحديات كبيرة بعد اعتقال الآلاف منهم وترحيلهم بشكل قسري، وذلك في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت التقارير الإخبارية أن ولاية هرات غربي أفغانستان شهدت عودة أكثر من 300 ألف لاجئ من إيران خلال الأيام الـ 12 الأخيرة.

كما أشارت إلى أن أعداد اللاجئين العائدين من إيران وصلت إلى أكثر من 35 ألف شخص يوميًا، معظمهم من الأسر والأطفال، مقارنة بـ 3 آلاف شخص يوميا في مطلع الشهر الماضي.

ومن جانبه قال رئيس الثقافة والإعلام في ولاية هرات، أحمد الله متقي، لوسائل الإعلام، إنه خلال 12 يومًا وصل أكثر من 300 ألف شخص من إيران إلى معبر إسلام قلعة في هرات.

وأضاف متقي أن "نحو 38 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضي، من بينهم ما يقارب 24 ألف شخص تم ترحيلهم قسرًا من قبل السلطات الإيرانية".

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء نفاد الموارد المتاحة لمساعدة العائدين الأفغان من إيران.

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