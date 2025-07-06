اعتقال آلاف اللاجئين الأفغان في إيران وترحيلهم بشكل قسري

أفادت تقارير إخبارية بأن اللاجئين الأفغان في إيران يواجهون تحديات كبيرة بعد اعتقال الآلاف منهم وترحيلهم بشكل قسري، وذلك في أعقاب الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت التقارير الإخبارية أن ولاية هرات غربي أفغانستان شهدت عودة أكثر من 300 ألف لاجئ من إيران خلال الأيام الـ 12 الأخيرة.

كما أشارت إلى أن أعداد اللاجئين العائدين من إيران وصلت إلى أكثر من 35 ألف شخص يوميًا، معظمهم من الأسر والأطفال، مقارنة بـ 3 آلاف شخص يوميا في مطلع الشهر الماضي.

ومن جانبه قال رئيس الثقافة والإعلام في ولاية هرات، أحمد الله متقي، لوسائل الإعلام، إنه خلال 12 يومًا وصل أكثر من 300 ألف شخص من إيران إلى معبر إسلام قلعة في هرات.

وأضاف متقي أن "نحو 38 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضي، من بينهم ما يقارب 24 ألف شخص تم ترحيلهم قسرًا من قبل السلطات الإيرانية".

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء نفاد الموارد المتاحة لمساعدة العائدين الأفغان من إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.