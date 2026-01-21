الأربعاء 21 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، مصرع 3 أشقاء في حريق شقة سكنية بالمنصورة

حريق شقة سكنية، فيتو
لقي 3 أشقاء مصرعهم في حريق شقة سكنية ، أثناء تواجدهم داخل منزلهم ​بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

 

ماس كهربائي سبب حريق في شقة سكنية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الثانوية.

مصرع 3 أشقاء في حريق شقة سكنية بالدقهلية
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل  امتداده للعقارات المجاورة.

أسماء الضحايا في الحريق 

وكشف مصدر طبي عن مصرع، سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات شارع الثانوية المنصورة، سليمان نور الدين عماد مصطفى 6 سنوات شارع الثانوية المنصوره،  سفيان نور الدين عماد مصطفى 4 سنوات شارع الثانوية المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

 

الأجهزة الأمنية بالدقهلية السيطرة علي الحريق الدقهلية اليوم الحماية المدنية المباحث الجنائية حريق داخل شقة سكنية سيارات الإطفاء طريق منية النصر قوات الحماية المدنية محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية اليوم نشوب حريق داخل شقة سكنية

