بعد ترشحه لمنصب نقيب محامي جنوب القاهرة، ماهر العشري: برنامجي الانتخابي "إصلاحي"

أعلن ماهر العشري، المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب محامي جنوب القاهرة، أسباب ترشحه للمنصب، مؤكدًا أن الدافع الرئيسي والأساسي لخوض الانتخابات هو خدمة المحامين والدفاع عن كرامة المهنة.

وأوضح العشري أن ترشحه لا يأتي سعيًا لمنصب أو وجاهة، وإنما دفاعًا عن حقوق محامين بذلوا جهدًا كبيرًا دون أن يجدوا تمثيلًا حقيقيًا يعبر عنهم، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين بجنوب القاهرة تستحق نقيبًا قريبًا من مشكلات أعضائها ومدركًا لتفاصيلها اليومية، وشدد على أن النقابة كيان مؤسسي لا يُدار بمنطق الاحتكار أو التوريث، بل أمانة تخضع للمحاسبة.

وأضاف العشري أن التغيير ليس مغامرة، مؤكدًا امتلاكه برنامجًا طموحًا وقابلًا للتنفيذ، يعتمد على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها استعادة قوة وهيبة النقابة الفرعية، من خلال تشكيل لجنة دعم للمحامي للتعامل الفوري مع الأزمات داخل دوائر جنوب القاهرة، والتي تشمل السيدة زينب، مصر القديمة، الجمالية، المنشية، عابدين، قصر النيل، الخليفة، المقطم، الدرب الأحمر، الموسكي، وباب الشعرية.

كما يتضمن البرنامج تنسيقًا يوميًا مع رؤساء النيابات والمحاكم لضمان احترام بروتوكولات التعامل مع المحامين، إلى جانب إنشاء خط اتصال مباشر بين مجلس النقابة وأعضائها للتدخل العاجل في الأزمات.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات، أكد العشري أن هذا الملف يمثل أولوية، مشيرًا إلى خطط لتجديد مقر النقابة وتوسيع منافذ تقديم الخدمات الخاصة بالقيد والاشتراكات واستخراج الكارنيهات بالتعاون مع النقابة العامة، فضلًا عن تطبيق نظام الحجز المسبق لإنهاء المعاملات دون تكدس.

كما أعلن عن إطلاق مكتب خدمة المحامي اليومي لتسهيل استخراج شهادات القيد، وإنهاء الاشتراكات، وإنجاز مستندات العلاج، وتلقي الشكاوى.

وفي محور دعم المحامين الشباب، شدد العشري على اعتبارهم مستقبل المهنة، موضحًا أن البرنامج يتضمن تنظيم تدريب عملي أسبوعي في مجالات المرافعات، الجنايات، الأحوال الشخصية، الجنح، والكتابة القانونية، إلى جانب توفير مكتب استشارات قانونية مجاني داخل النقابة لمساعدة الشباب في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات.

وعن خدمات العلاج والرعاية، أوضح العشري أن دوره يتركز في تسهيل الإجراءات داخل إطار اختصاص النقابة الفرعية، من خلال إنشاء وحدة علاجية داخل النقابة لإنهاء الإجراءات بسرعة، ومراجعة التعاقدات الطبية وتحسينها وفق اللوائح المنظمة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تكافل طارئ لدعم الحالات العاجلة من المحامين وأسرهم.

كما تضمن البرنامج محور الوجود اليومي داخل المحاكم، عبر تخصيص مندوب نقابي يومي في كل محكمة من محاكم جنوب القاهرة لمتابعة مشكلات الدخول والتعامل مع الحرس وحل الخلافات الفورية، إلى جانب تطوير استراحات المحامين وتجهيزها بشكل لائق، وتوفير مواد مكتبية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع المكتبات.

وأكد العشري في ختام تصريحاته أن برنامجه يستهدف تحسين بيئة العمل للمحامين وتقديم خدمات حقيقية تليق بالمهنة وأبنائها في جنوب القاهرة.

