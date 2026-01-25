الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تحرك أمام الشيوخ لتقنين استخدام التواصل الاجتماعي للأطفال حتى سن 15 عامًا

حظر استخدام الأطفال
حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
18 حجم الخط

أعلن حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عزمه التقدم باقتراح برغبة، استجابة فورية لمطلب الرئيس السيسي بهدف وضع إطار قانوني يحدد سنًا معينة لاستخدام الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي حتى سن 15 سنة في ظل التوجه العالمي حاليا في دول عديدة.

الاستفادة من تجارب الدول في منع الأطفال استخدام التواصل الاجتماعي 

وأوضح النائب، أن هذا التحرك التشريعي يستند إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، لضمان عدم ترك الأجيال الناشئة فريسة لمنصات رقمية قد تعبث بهويتهم وثوابتهم الوطنية في غياب الرقابة القانونية.

حماية مستقبل الأطفال تبدأ من تنمية وعيهم

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حماية مستقبل الأطفال تبدأ من تنمية وعيهم وتحصينهم ضد التحديات والمؤثرات الخارجية التي تستهدف تزييف وعي الأجيال وتهديد أمن المجتمع المصري.

الهواتف المحمولة في أيدي الصغار تحولت إلى أدوات لاختراق العقول

وأشار إلى أن الهواتف المحمولة في أيدي الصغار تحولت في كثير من الأحيان إلى أدوات لاختراق العقول ونشر مفاهيم تتنافى مع القيم الأصيلة، مما يجعل من التقنين والتنظيم وتقييد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وحمايتهم من مخاطر التكنولوجيا ضرورة حتمية لبناء نشء قادر على المواجهة والبناء.

توجيهات الرئيس لسن تشريعات تمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

وأكد النائب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة سن تشريعات تمنع استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة تأتى في توقيت مهم جدا خاصة بعد انتشار العديد من الجرائم التى حصدت أرواح أطفالنا وانتشار مخاطر التكنولوجيا والإنترنت خاصة الأضرار النفسية وجرائم التنمر الإلكتروني على الأطفال بسبب استخدام التليفون المحمول.

وأكد أن دعوة الرئيس للحكومة والبرلمان خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 بالاقتداء بالدول التي أصدرت قوانين مماثلة، تعكس رؤية ثاقبة وتحركًا استباقيًا لحماية أطفال مصر من المخاطر الفكرية والأمنية التي تفرزها التكنولوجيا الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل التواصل الاجتماعي استخدام التواصل الاجتماعي للأطفال استخدام التواصل الاجتماعي الشيوخ الأطفال

مواد متعلقة

مقترح برلماني لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد.. السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للمحمول.. ولجنة هندسية لمعاينة مبنى مستشفى أطفال مصر المحترق

بعد توجيهات الرئيس، القومي للطفولة: الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني مخاطر تهدد الأطفال

السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للهاتف المحمول
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية