سقوط تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة المساكن والهواتف والمواطنين بالقاهرة (صور)

ضبط المتهمين
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومنع واكتشاف جرائم السرقة ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط عدد من التشكيلات العصابية والمتهمين في وقائع سرقات متنوعة بمختلف دوائر أقسام الشرطة.

ضبط عصابة "المغافلة" لسرقة الهواتف بالمرج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “المغافلة”.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات لدى عميلهما "سيء النية"، الذي تم ضبطه هو الآخر وبحوزته الهواتف المستولى عليها.

سقوط "لص المساكن" بالبساتين

وفي دائرة قسم شرطة البساتين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية سابقة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

واعترف المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيء النية" الذي تم إلقاء القبض عليه.

ضبط لص سيارات بالساحل

وألقى رجال المباحث بدائرة قسم شرطة الساحل القبض على (عاطل) متلبسًا بسرقة حقيبة متعلقات شخصية من داخل سيارة بأسلوب "المغافلة". 

وبتفتيشه عُثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين وفردين خرطوش"، حيث اعترف بالسرقة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله الذي تم ضبطه.

ملاحقة نشالي الهواتف في منشأة ناصر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية) تخصصا في نشل الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل". 

وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيء النية" عقب إرشاد المتهمين عنه.

كشف غموض سرقة الشقق بمصر القديمة

وفي منطقة مصر القديمة، تم ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع". 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب جرائم السرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيء النية" الذي أمكن ضبطه.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

