حوادث

قضايا الدولة ترسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بعيد الشرطة

عيد الشرطة
عيد الشرطة
بعث المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ببرقية تهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول الذكرى ٧٤ لعيد الشرطة المصرية الباسلة الذي سطرت فيه ملحمة وطنية عزيزة في الدفاع والاستبسال والتضحية في سبيل الوطن ضد الاستعمار البريطاني سنة ١٩٥٢م، وما زالت الشرطة تقدم العديد من التضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم.

 برقية تهنئة لوزير الداخلية تشيد فيها بجهود الشرطة في التضحيات 

وقال:"اسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته. حفظ الله مصر من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

الجريدة الرسمية