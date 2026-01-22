قضايا الدولة ترسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بعيد الشرطة

18 حجم الخط

بعث المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ببرقية تهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول الذكرى ٧٤ لعيد الشرطة المصرية الباسلة الذي سطرت فيه ملحمة وطنية عزيزة في الدفاع والاستبسال والتضحية في سبيل الوطن ضد الاستعمار البريطاني سنة ١٩٥٢م، وما زالت الشرطة تقدم العديد من التضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم.

برقية تهنئة لوزير الداخلية تشيد فيها بجهود الشرطة في التضحيات

وقال:"اسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته. حفظ الله مصر من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.