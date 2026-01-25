مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل

18 حجم الخط

قام مسئولو أجهزة تنمية مدن السويس الجديدة وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، بجولات تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات.

ففي مدينة السويس الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الحر، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الهامة بالمدينة بإجمالي 2064 وحدة سكنية (86 عمارة)، حيث تابعوا جودة تنفيذ الواجهات الخارجية، وأعمال النجارة (الأبواب والشبابيك)، ومستوى الدهانات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، تفقدت مسئولو الجهاز، مشروع الحضانة النموذجية، للاطلاع على اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، ومدى مطابقة التجهيزات للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة تخدم قاطني المدينة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل جهاز المدينة تكثيف الأعمال بمواقع المشروعات السكنية بالمرحلتين الخامسة والثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشمل الأعمال استكمال رصف الطرق، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة.

وقام مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بجولة تفقدية موسعة، لمتابعة المشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية على أرض الواقع، مع التركيز على منطقة الـ2600 فدانا باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي 3,120 وحدة سكنية، حيث ركزت الجولة على متابعة أعمال البنية التحتية والمرافق المختلفة، بما في ذلك رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، من خلال إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال الزراعة وتنسيق المواقع والنظافة العامة، لضمان تقديم بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

بدورهم، قام مسئولو جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين)، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات، وتنفيذ شبكات المرافق المختلفة، فضلًا عن الإشراف على أعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن الانتهاء من المشروع بأعلى مستويات الجودة.

وخلال الجولات، تم التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل وبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة، والجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة دون أي تأخير، وتكثيف المرور الميداني اليومي وتعزيز برامج الصيانة الدورية للمرافق والمسطحات الخضراء لضمان استمرار جودة الخدمات على أرض الواقع.

