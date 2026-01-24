السبت 24 يناير 2026
عقارات

مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعات الإسكان بالعاشر من رمضان

مسؤولو الاسكان
مسؤولو الاسكان
استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك بحضور المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز حدائق العاشر، خلال جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة.

استهلت الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس، في مرحلتيه الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٦٩٩٤ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، كاملة المرافق، بنسبة إنجاز بلغت نحو ٩٦٪، بينما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بإجمالي ٥٦٥٠ وحدة سكنية بنفس المساحة، وبنسبة إنجاز تقارب ٧٠٪.

كما شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان المتوسط بالمجاورة ٥٢ بحي الياسمين، والذي يضم ٢٠ عمارة بإجمالي ٥٢٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات تتراوح ما بين ١١٠ و١٣١ مترًا مربعًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حوالي ٥٢٪.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة أيضًا مشروع الإسكان الأخضر محور منخفضي الدخل بمنطقة الخدمات الإقليمية، في مرحلتيه الخامسة والسادسة،حيث تضم المرحلة الخامسة ٩٠ عمارة بإجمالي ١٨٤٢ وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى ٩٢٪، فيما تضم المرحلة السادسة ٥٤ عمارة بإجمالي ١٢٩٦ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا، وبنسبة إنجاز بلغت نحو ٥٥٪.

وخلال الجولة، تفقد المهندس محمد حمدي عددًا من الوحدات السكنية، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة لأعمال التشطيبات النهائية، وسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال اللاندسكيب، وتشطيب مداخل العمارات والمناور، واستكمال أعمال تركيب الإنترلوك بمداخل العمارات، إلى جانب تشطيب المناطق المحيطة بغرف التفتيش، والانتهاء من دهان أبواب البلكونات والشبابيك، واستكمال تنفيذ المنحدرات (الرامبات) بمداخل العمارات.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على أهمية تكثيف العمالة بالمواقع، والالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، موجّهًا الشركات المنفذة بسرعة تلافي أي ملاحظات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وتسليمها بالمستوى اللائق الذي يحقق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم ومتكامل للمواطنين.

الاسكان الاجتماعي الإسكان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية
