زغلول صيام: الجمهور هيرجع إزاي وهناك غزو من أندية الشركات الخاصة للدوري؟! ومين اللي هيعلن بعد دخول الكهرباء والسيراميك والبنوك والبترول؟!

أندهش كثيرًا عندما أسمع كلمات المسؤولين عن الرغبة الجادة والصادقة في عودة الجماهير للمدرجات مثل زمان، وأتعجب أكثر وأنا أرى تلك الهجمة الشرسة من أندية الشركات والأندية الخاصة على اللعب في الدوري الممتاز.. ودهشتي تزداد عندما أرى إعلامنا الرياضي يركز في أمور فرعية بعيدة عن أي موضوعات جادة تصب في صالح الرياضة المصرية.

الجمهور هو عصب كرة القدم في العالم، وعلى أساس جماهيرية النادي تتدفق إليه الأموال، ولكننا في مصر نسير قدمًا على عكس ما يسير فيه العالم.. وبدلًا من أن تكون الشركات ورجال الأعمال خط الدعم الأول من الرعايات، أصبحت تلك الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في إشهار أندية مطبقين المثل الشعبي: (شراء العبد ولا تربيته).

دخلت الكهرباء الدوري (كهرباء الإسماعيلي)، ودخل أصحاب السيراميك (سيراميكا كليوباترا)، ودخلت أندية البترول (إنبي وبتروجيت)، وغيرهم دخلوا الدوري وأصحاب دوري له العجب!!

وما زلنا نعقد المؤتمرات ونبحث عن أسباب تراجع الكرة المصرية.. لجنة شباب في البرلمان، ولجنة شباب في مجلس الشيوخ، ولا شيء يحدث، ولا اقتراحات تُقدم لإصلاح المسيرة!!

أرقام تبلغ المليارات تُنفق على أندية الشركات والأندية الخاصة، لا يستفيد منها سوى اللاعبين والمدربين فقط، وشاشات تنقل مباريات مثل الغثاء، ومحللون يجلسون في الاستوديوهات، ومقدمون يلهثون وراء الترند، ولا أحد يريد الاستماع لصوت الحق.

أليست تلك الشركات هي شركات عامة ومالها في حكم المال العام؟ ولا أحد يحاسب أحدًا؟... صفقات فاشلة وأرقام خزعبلية، وفي النهاية الدوري عندنا أفضل دوري في إفريقيا!!

واقع الحال يقول إن 75% من أندية الدوري المصري هي أندية شركات ورجال أعمال لم تُضف شيئًا للرياضة في مصر، لا على مستوى اكتشاف المواهب، ولا على مستوى تطوير البنية الأساسية للرياضة في مصر.. كلهم يؤجرون ملاعب التدريب والاستادات، ولم يحاول أيٌّ منهم بناء استاد أو ملعب تدريب باستثناء النزر اليسير.

هذا هو واقعنا المرير في عالم كرة القدم المصرية الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة لاستئصال الورم الخبيث الذي ألمَّ بها قبل فوات الأوان.

حد يقول لي: من سيعلن إذًا في تلك الأجواء؟! وكيف ستفلح الأندية الجماهيرية بعد أن تحول معظمها إلى مجرد ذكرى وبكاء على الأطلال... نعم، الإسماعيلي ثم الزمالك ثم الاتحاد، وحتمًا سيأتي اليوم على المصري... ولن يكون الأهلي بعيدًا عن ذلك!!

استقيموا يرحمكم الله.. خلينا نتفرج!!

