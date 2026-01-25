صادرات الغزل والمنسوجات تسجل أعلى قيمة تاريخية في 2025 بإجمالي 1.167 مليار دولار

18 حجم الخط

أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن نجاح القطاع في تحقيق رقم قياسي جديد بنهاية عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 1.167 مليار دولار مقارنة بـ 1.149 مليار دولار في عام 2024.

وأكد سلام أن هذه القيمة تعد أعلى قيمة سنوية لصادرات القطاع على الإطلاق، مما يعكس مرونة وقدرة الصناعة المصرية على النمو وقدرة القطاع على اغتنام الفرص التصديرية فى ظل التغييرات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

كما أوضح التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن الصادرات حققت 94% من المستهدف السنوي. وبالنظر إلى الأداء الربعي، شهد الربع الأول نموًا بنسبة7%، بينما سجل الربع الثاني نموًا أكبر بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما سجل شهر مايو 2025 أعلى قيمة تصديرية شهرية بواقع 110 مليون دولار.

المنسوجات التقنية والأقمشة تقود قاطرة النمو

وكشف المهندس هاني سلام عن مؤشرات إيجابية للغاية في القطاعات الفرعية، حيث حقق قطاع المنسوجات التقنية أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 22%، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية المختلفة.

استمرار قطاع الأقمشة في الصدارة من حيث القيمة، محققًا 557 مليون دولار فى 2025

كما استمر قطاع الأقمشة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع بنسبة 47% وبقيمة بلغت نحو 557 مليون دولار، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة الذي يستحوذ على 25% بإجمالي 260 مليون دولار، ثم قطاع الألياف الذي يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع بنحو 169 مليون دولار.

البنود الجمركية الأعلى تصديرًا

وأوضح التقرير أن مجموعة أكبر 20 بند جمركي من حيث قيمة الصادرات قد استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025، بقيمة بلغت 827 مليون دولا، مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2024، وبمعدل نمو قدره 6%.

وتصدر بند أقمشة الجينز دنيم من قطن من خيوط مختلفة الألوان قائمة البنود الأعلى تصديرًا، رغم تسجيله تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت بعض البنود المرتبطة بالأقمشة التركيبية والألياف الصناعية انخفاضًا نسبيًا.

الأسواق التصديرية

على صعيد الأسواق، إرتكزت نسبة 91% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2025 على 20 سوق تصديرى بإجمالي نحو 1.062 مليار دولار مقابل 1.039 مليار دولار خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 2%.

استمرار تركيا كأكبر سوق تصديري

واستمرت تركيا في تصدر قائمة الأسواق التصديرية بقيمة صادرات بلغت 398 مليون دولار، تمثل نحو 34% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بنسبة 11%، ثم إيطاليا بنسبة 9%.

نمو صادرات الغزل والمنسوجات الى الأسواق غير التقليدية

كما سجلت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا في أسواق مثل الصين والبرازيل، في حين شهدت بعض الأسواق التقليدية تراجعًا، من بينها تونس والسعودية وإسبانيا.

التوزيع الجغرافي للصادرات

وفقًا للتصنيف الدولي للأسواق، استحوذت دول قارة آسيا على نحو 49% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025 بقيمة 567 مليون دولار، تلتها الدول العربية بنسبة 24% بقيمة 285 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة % 19 بقيمة 223 مليون دولار، بينما بلغت صادرات القطاع إلى الدول الإفريقية نحو 19 مليون دولار، وتمثل 2% فقط من الإجمالي.

وأكد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن نتائج عام 2025 تعكس مسارًا إيجابيًا ومستقرًا للقطاع، مع تسجيل أعلى قيمة سنوية للصادرات في تاريخه، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، والتوسع في الأسواق الواعدة، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى خلال عام 2026، فضلًا عن الطفرة التى حققتها مصر فى جذب الإستثمار الأجنبي بالقطاع خاصةً من السوق الأسيوى بإجمالى إستثمارات يلامس المليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات.

