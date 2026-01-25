"شخصيات عرفتها عن قرب"، عبد القادر شهيب يكشف ما تيسر من سيرة فايزة أبو النجا.. ماذا فعلت لتوطيد العلاقة مع شركاء النيل..سر الخلاف مع يوسف بطرس غالي.. والقصة الكاملة لقضية التمويل الأجنبي (الحلقة 3)

18 حجم الخط

تكاد مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا تكون هي السيدة الوحيدة التي خصص الكاتب الصحفي الكبير عبد القادر شهيب فصلًا في كتابه المهم جدًا: "شخصيات عرفتُها عن قرب"، الصادر عن "دار الهلال"؛ للحديث عن مناقبها وأدوارها الوطنية، منذ استوزارها في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلًا عن مواقف شخصية نبيلة جمعتهما.

يقول "شهيب": "تعرفتُ شخصيًا على السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وهى تخوض معركة شرسة مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وقد انحزتُ لها بعد أن تعرفت على مقاصدها، ورصدتُ ما تتمتع به من حس وطنى عال جدًا؛ فهى من أجل صياغة شبكة مصالح بيننا (مصر) والدول المشاركة لنا في نهر النيل يحثها على التعاون معنا وعدم الإضرار بنا، قررت استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان، ولكنها اصطدمت بأصحاب المصالح، وهم كبار مستوردى اللحوم الذين كانوا يستوردونها من أسواق غير أفريقية ويحققون بذلك أرباحا ضخمة، بينما فايزة أبو النجا توصلت إلى اتفاقات جيدة تسمح بطرح اللحوم الإثيوبية والسودانية بأسعار تقل عن كل أسعار اللحوم التي يجلبها المستوردون"، كاشفًا عن "أن زميلها وزير المالية انضم لكبار مستوردى اللحوم وقرر محاربتها؛ حتى لا تنجح في استيراد اللحوم الرخيصة من إثيوبيا والسودان، وقد توعدها في حضور الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة بأنها لن تتمكن من استيراد كيلو واحد من اللحوم، لكن فايزة أبو النجا أصرت مع زميلها حسن خضر وزير التموين وقتها على إتمام الصفقة وتكرارها، ونجحت رغم المصاعب التي واجهتها".

السفيرة فايزة أبو النجا، فيتو

خلاف قديم مع غالي

يعتقد "شهيب" أن الصدام بين "أبو النجا" وغالي" لم يكن ناجمًا عن صفقات اللحوم المستوردة فقط؛ فقد كان أسبق من هذا، قائلًا: "هناك من يرجعون صدام الدكتور يوسف بطرس غالى مع الوزيرة فايزة أبو النجا إلى ما هو أسبق لتوليها مسئولية وزارة التعاون الدولي، وتحديدا عندما كانت تعمل خارج مصر وبعثت تقريرًا للرئيس مبارك تضمن ملاحظات على أداء يوسف بطرس غالى قبل أن يتولى مسئولية وزارة المالية، ويعزز هؤلاء روايتهم بواقعة يذكرونها حدثت في اليوم الأول للسفيرة فايزة في وزارة التعاون الدولى وبعد أن أدت اليمين الدستورية، وتتمثل هذه الواقعة في أن مبارك قال للدكتور يوسف بعد انتهاء الاجتماع الأول للحكومة الجديدة: لقد أتيت بفايزة لك يا يوسف.. احرص على عدم مضايقتها".

يذكر "شهيب" في روايته عن العلاقة بين الوزيرين: "لكن يوسف لم ينفذ توجيه مبارك، بل العكس تماما سعى لتجاهل دورها في الوزارة، وكان لا يدعوها لحضور اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهو ما جعل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى يرفض حضور أى اجتماع لا يتم دعوة الوزيرة فايزة له، فقد كان التعاون بينهما كبيرا".

يوسف بطرس غالي، فيتو

وبشأن تطورات العلاقة بينهما إبان أحداث 25 يناير، يقول "شهيب": "أذكر أننى خلال انتفاضة يناير، كنت أزورها تقريبًا مساء كل يوم في مكتبها بوزارة التعاون الدولي؛ لنناقش ما يحدث وتداعياته وما سيترتب عليها، وقد أخبرتني في أحد هذه اللقاءات أن ابنها طلب المشاركة في اعتصام التحرير ووافقت له، وأذكر أيضا أنني شاركتها صحفيًا حملتها على المال السياسي السري الذي تدفق على مصر بغزارة بعد انتفاضة يناير، وحصلت منها على البيان الذى قدمته السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون بالأسماء والقيمة لمن حصلوا على أموال أمريكية سرًا من وراء ظهر الحكومة المصرية، والذي اشترط المشير محمد حسين طنطاوى الحصول عليه قبل قبول أوراق اعتماد باترسون سفيرة لبلادها في مصر، وقد انفردت بنشر هذا البيان في كتابي: (أسرى المال السياسى) الذي نشرته دار أخبار اليوم أولا ثم الهيئة العامة للكتاب ثانيًا، ونفد في أيام قليلة بمعرض الكتاب".

أبو النجا مستشارًا للأمن القومي

ويكشف "شهيب" أنه "عندما كلفها الرئيس السيسى بأن تكون مستشارًا للأمن القومى، حرصت على دعوتى مع آخرين للمشاركة في صياغة استراتيجية للأمن القومي المصري، وساهمت بناء على طلبها أيضا في الصياغة الورقة النهائية، كما قامت بدعوتي أيضًا مع آخرين للمشاركة فى تأسيس مركز قومي للدراسات الاستراتيجية يساعد أولى الأمر في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، وعندما اتجهت الإدارة المصرية لتبني نهج إعادة بناء الانسان المصري عهدت إليَّ بصياغة بيان إعلان ذلك؛ استنادا إلى مجموعة من الأبحاث عكف على إعدادها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات عديدة بدءًا من الاقتصاد والاجتماع وحتى الرياضة والشباب".

سيدة ذات حس وطني عالِ

وبعدما يسرد “شهيب” مجموعة من المواقف الكاشفة التي جمعته معها، أو كان شاهدًا عليها أو قريبًا منها، وهي كثيرة ومتعددة بين العام والشخصي، يختتم هذا الفصل قائلًا: “المهم أن الثقة كانت هي أساس صداقة أعتز بها مع الوزيرة فايزة أبو النجا التي وجدت فيها شخصية ذات حس وطني عال جدا عبَّر عن نفسه في مواقفها واختياراتها، بدءًا من معركتها لاستيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان لنسج شبكة علاقات مصالح قوية مع شركاء نهر النيل، ومرورا بمعركتها لتطهير منطقة العلمين من الألغام، وهو ما أتاح لنا إعمارها وإنشاء قاعدة عسكرية على أرضها، ثم معركتها مع أصحاب المال السياسى السرى والتي تعرضت فيها لغضب مانحي هذا المال، خاصة من الأمريكان الذين طلبوا إبعادها عن الحكومة، وتلقت فيها أيضا تهديدات طالت حياتها مع بدء التحقيق القضائي مع جامعى هذا المال، وحتى معركتها ضد الجماعة الإرهابية التي لجأت بعد يونيو ٢٠١٣ لاستخدام العنف على نطاق واسع لاسترداد الحكم الذي طردت منه، ثم معركتها غير المعلنة للحفاظ على الأمن القومي المصري منذ نحو عقد من الزمان”.

