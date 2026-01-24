الأرصاد تحذر من الشبورة المائية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة خلال الأيام المقبلة

18 حجم الخط

حالة الطقس، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظواهر جوية متقلبة خلال الأيام المقبلة، تتضمن شبورة مائية كثيفة صباحًا، ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، معتبرة أن ذلك جزء من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تضرب البلاد مع بداية ذروة الشتاء.

الأرصاد: الشبورة المائية تؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية صباحًا على الطرق السريعة والزراعية

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إن الشبورة المائية ستتكون بشكل كثيف في فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أمام قائدي المركبات، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هذه الشبورة قد تستمر حتى 9 صباحًا في بعض المناطق، ما يزيد من المخاطر على الطرق القومية في الصباح.

الأرصاد: الطقس شديد البرودة صباحًا ويتحول ليكون مائلًا للدفء نهارًا وأبرد ليلًا

أوضحت غانم أن الطقس خلال الفترات المقبلة يكون شديد البرودة في الصباح الباكر والليل على أغلب أنحاء البلاد، فيما تكون درجات الحرارة مائلة للدفء نسبيًا خلال ساعات النهار. وشددت على أن الانخفاض الكبير في درجات الحرارة في الليل والصباح الباكر يجعل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ضرورة للمواطنين، خاصة فترات المساء والساعات الأولى من اليوم.

نشاط الرياح يثير الأتربة والرمال في بعض المحافظات

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن هناك نشاطًا في سرعة الرياح في عدة مناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة أو الصحراوية، مما قد يؤثر أيضًا على الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة في تلك المناطق.

وأوضحت أن هذه الرياح قد تكون أكثر نشاطًا في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى تراجع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بهذه المناطق خلال الأيام القادمة.

الأرصاد تحذر من ضرورة الحذر أثناء القيادة والالتزام بالإرشادات

في ختام حديثها، ناشدت غانم المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، والقيادة بحذر على الطرق السريعة والزراعية، والالتزام بارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة المنخفضة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.