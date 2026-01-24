مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

18 حجم الخط

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، إثر حادث قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بإحدى قرى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار مع طفلة بدائرة مركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور الطفلة شريط السكة الحديد، صدمها القطار، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، كما تم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار التحقيقات للوقوف على تفاصيل وأسباب الحادث، مع التنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وعدم عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة.

