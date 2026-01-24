السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطات الرفع بالمنتزة

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
18 حجم الخط

تفقد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطات الرفع التابعة لمنطقتي المنتزه أول والمنتزه ثاني، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل والوقوف على جاهزية المحطات ومستوى الأداء.

 

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام موجات الهجرة غير الشرعية دون مقايضة

ميركاتو الأهلي، آخر تطورات ملف أليو ديانج مع القلعة الحمراء

وخلال الزيارة، تابع رئيس الشركة أعمال التشغيل والصيانة، واطمأن على انتظام العمل داخل المحطات، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل القياسية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس الشركة السيارات والمعدات الخاصة بالمنطقتين، واطمأن على مدى جاهزيتها الفنية وكفاءتها التشغيلية، مؤكدًا أهمية الصيانة الدورية ورفع كفاءة السيارات لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأكد المهندس سامي قنديل أهمية استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مواقع العمل على أرض الواقع، والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الصرف الصحي بالاسكندرية المهندس سامي قنديل

مواد متعلقة

ميركاتو الأهلي، آخر تطورات ملف أليو ديانج مع القلعة الحمراء

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام موجات الهجرة غير الشرعية دون مقايضة

وزير قطاع الأعمال: عيد الشرطة يجسد رمزا وطنيا لمعاني الفداء والبطولة والانتماء
ads

الأكثر قراءة

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مجلس حكماء المسلمين يناقش"علم علل الحديث ودوره في صون السنة"بمعرض الكتاب

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية