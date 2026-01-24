رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة رفع الرأس السوداء

18 حجم الخط

تفقد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطة رفع الرأس السوداء، وذلك في إطار حرص الشركة على المتابعة الدورية للمحطات وضمان كفاءتها التشغيلية.

وخلال الجولة، تابع المهندس سامي قنديل الحالة الفنية للمعدات ومدى انتظام سير العمل بالمحطة، مؤكدًا أهمية تنفيذ الصيانة الدورية والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، إلى جانب الاهتمام بنظافة المحطة وتحقيق التشغيل الأمثل لجميع المعدات والمنشآت.

كما تفقد رئيس الشركة أعمال التوسعة الجارية بمحطة رفع الرأس السوداء، والتي تشمل حاليًا أعمال الكهرباء وتوصيل الكابلات وتجهيز الطلمبات تمهيدًا لتركيبها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار المهندس سامي قنديل إلى أن توسعة محطة رفع الرأس السوداء تأتي ضمن مشروع فصل مياه الأمطار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة واستيعاب كميات المياه خلال فترات النوات والأمطار الغزيرة.

وشدد كذلك على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين داخل المحطة، مع استمرار أعمال التطهير والصيانة ومراجعة مكونات الشبكة، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها للمتابعة المستمرة لجميع المواقع والمحطات التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على المواطن السكندري وجودة الحياة بالمدينة.

