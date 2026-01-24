السبت 24 يناير 2026
بدء محاكمة قاتل زوجته لاعبة الجودو في الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإسكندرية أولي جلسات محاكمة المتهم "ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها "د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادي سموحة.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، أولي جلسات محاكمة المتهم "ش.ع.م" لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة.


تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهما بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بأن بيت النية علي قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم، وراحت المحني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلي شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها، ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

