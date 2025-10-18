عبد المنعم سعيد: مصر أوقفت مشروع "ريفيرا غزة" نهائيا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن نتيجة رغبة حقيقية من الأطراف المتحاربة، بل جاء تحت ضغط دولي مكثف، موضحًا أن كلًا من إسرائيل وحماس لم تكونا مستعدتين لإنهاء الحرب في هذا التوقيت.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن حماس كانت تخشى فتح ملف نزع سلاحها حال انتهاء المعارك، بينما نتنياهو كان يسعى لإرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته، مؤكدًا أن ما جرى هو توازن بين المصالح والضغوط وليس اتفاقًا نابعًا من إرادة ذاتية للطرفين.

مصر وأمريكا والعرب حسموا الموقف

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن الجهود المصرية والأمريكية والعربية كانت العامل الحاسم في التوصل إلى التهدئة، مؤكدًا وجود توافق عربي وغربي على ضرورة إنهاء الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار، مع التزام أمريكي بمتابعة التنفيذ ومنع تجدد القتال.

وأضاف أن التصريحات المتشددة من الطرفين لا تعبر عن الواقع، لأن الجميع يدرك أن استمرار الحرب لم يعد خيارًا ممكنًا في ظل الضغوط الدولية وموجة الرفض الشعبي والإقليمي.

"ريفيرا غزة" سقط بعد الرفض المصري

وأكد عبد المنعم سعيد أن مشروع "ريفيرا غزة"، الذي طُرح ضمن مخططات ما بعد الحرب، توقف تمامًا بعد رفض مصر القاطع له، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بأي ترتيبات تمس الأمن القومي المصري أو الفلسطيني.

واختتم حديثه مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لتثبيت الهدوء في القطاع، والعمل على ضمان استقرار دائم يمهد لمرحلة إعادة الإعمار في إطار عربي ودولي منسق.

