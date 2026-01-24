السبت 24 يناير 2026
خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع ويتكوف وكوشنر اليوم

كوشنر وويتكوف، فيتو
كوشنر وويتكوف، فيتو
أفادت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيلتقي، مساء اليوم السبت، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مدينة القدس (المحتلة)، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

نتنياهو يتلقى السبت جاريد كوشنر وستيف ويتكوف

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

 

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة قولها، إن "نتنياهو سيلتقي مساء اليوم السبت في القدس مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، لمناقشة ما يُعرف بالمرحلة الثانية في قطاع غزة، التي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها".

 

وأضافت المصادر أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، يخصصه لبحث التطورات المتعلقة بقطاع غزة".

 

فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي بالخصوص حتى ساعة نشر الخبر.

الاحتلال يناقس مسألة فتح معبر رفح مع مصر

والخميس، أعلن مكتب نتنياهو أن "الكابينت" سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

 

فيما ربط مسؤول إسرائيلي، الخميس، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي باستعادة رفات آخر أسير لهم من القطاع، والتي تعود لشرطي.

 

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق "مجلس السلام" بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل.

 

كذلك توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي أن تعيد إسرائيل "قريبا" فتح معبر رفح.

تقرير أمريكى يهاجم جاريد كوشنر: خطة صهر ترامب فى غزة الجديدة مجرد أحلام

أول تعليق من ترامب على عرض بوتين بتوجيه مليار دولار من أصول روسيا المجمدة لصالح غزة

 

 

