رئيس مياه الشرب بالغربية: بدء إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بقرية ميت المخلص

انطلقت، اليوم السبت، أعمال إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي الرئيسي بقرية ميت المخلص بمركز زفتى، وذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتابع الأعمال اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور عدد من مشايخ مجلس قروي شرشابة وأعضاء مجلس النواب في مشهد يعكس تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطن.



وأوضح عبد الفتاح أن الخط الجاري تجديده يخدم أجزاء من قريتي ميت المخلص وشرشابة مشيرا إلى أن الخط القديم المصنوع من الفخار وقطره 7 بوصة تم تنفيذه منذ عام 1997 وأوصت الدراسات الهيدروليكية الحديثة بضرورة تغييره نتيجة تهالك المطابق والخرسانات.

وأضاف أن الخط الجديد يبلغ قطره 16 بوصة ويستوعب التصرفات المتزايدة والامتدادات العمرانية المستقبلية ويغطي ثلث قرية ميت المخلص ومنطقة غرب بحر شرشابة بالإضافة إلى مجمع الخدمات والمعهد الديني وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنهاء معاناة الأهالي من الطفح المتكرر والانسدادات التي كانت تحدث بالخط القديم ويفتح آفاقا جديدة لتحسين منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.



وخلال الجولة تفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحي ميت المخلص موجها العاملين بأهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الخدمة.



وأكد عبد الفتاح: نحن ملتزمون بتقديم خدمات صرف صحي آمنة ومستدامة تواكب التوسعات العمرانية وتلبي احتياجات المواطنين مضيفا أن مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بقرية ميت المخلص يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية بالقرى ويأتي استجابة لتوصيات الدراسات الفنية التي أكدت ضرورة التدخل العاجل.

نعمل بالتنسيق الكامل مع السادة النواب والمجتمع المحلي لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن ونتابع ميدانيًا لضمان كفاءة الأداء واستدامة الخدمة.

