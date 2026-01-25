مسلسلات رمضان 2026، قصة حب تجمع عبير صبري وأحمد عبد العزيز في "البخت"

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل "البخت" الذى يقوم ببطولته الفنانة عبير صبري قصة حب تجمعها بالفنان أحمد عبد العزيز ضمن أحداث العمل، ولكن يمر الاثنين بظروف صعبة تجعل قصتهما غير مكتملة.

وتدور أحداث العمل حول شقيقتين توأم تواجهان صراعات قاسية من قبل عصابة مافيا، مما يدفعهما للنجاة وإثبات البراءة في إطار من الأكشن والإثارة، وخلال الأحداث تظهر بشكل كوميدي علاقة نسرين أمين بالفنان أحمد وفيق.

ومسلسل "البخت" يشارك فيه بجانب أحمد عبد العزيز وعبير صبري كل من هالة فاخر ونسرين أمين وأحمد وفيق، والإماراتي مروان عبد الله صالح والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرض العمل خلال سباق رمضان 2026.

وانتهت أسرة العمل من تصوير جميع الأحداث، ومن المقرر أن يدخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة له، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال مسلسلات رمضان 2026، وتم تحديد قناة أبو ظبي للعرض حتى الآن.

وكان آخر أعمال عبير صبري مسلسل الحلانجي الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، وقالت عن شخصيتها في العمل في تصريحات لـ فيتو: إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيًّا، ودائمًا تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.

