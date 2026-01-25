الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، قصة حب تجمع عبير صبري وأحمد عبد العزيز في "البخت"

عبير صبري، فيتو
عبير صبري، فيتو
18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل "البخت" الذى يقوم ببطولته الفنانة عبير صبري قصة حب تجمعها بالفنان أحمد عبد العزيز ضمن أحداث العمل، ولكن يمر الاثنين بظروف صعبة تجعل قصتهما غير مكتملة.

وتدور أحداث العمل حول شقيقتين توأم تواجهان صراعات قاسية من قبل عصابة مافيا، مما يدفعهما للنجاة وإثبات البراءة في إطار من الأكشن والإثارة، وخلال الأحداث تظهر بشكل كوميدي علاقة نسرين أمين بالفنان أحمد وفيق.

ومسلسل "البخت" يشارك فيه بجانب أحمد عبد العزيز وعبير صبري كل من هالة فاخر ونسرين أمين وأحمد وفيق، والإماراتي مروان عبد الله صالح والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرض العمل خلال سباق رمضان 2026

وانتهت أسرة العمل من تصوير جميع الأحداث، ومن المقرر أن يدخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة له، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال مسلسلات رمضان 2026، وتم تحديد قناة أبو ظبي للعرض حتى الآن.

وكان آخر أعمال عبير صبري مسلسل الحلانجي الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، وقالت عن شخصيتها في العمل في تصريحات لـ فيتو: إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيًّا، ودائمًا تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبير صبري البخت مسلسل البخت مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 اخبار الفن احمد عبدالعزيز

مواد متعلقة

عبير صبري سيدة أعمال ضمن أحداث مسلسل البخت

ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية