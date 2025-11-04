الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبير صبري سيدة أعمال ضمن أحداث مسلسل البخت

عبير صبري، فيتو
عبير صبري، فيتو

تشارك الفنانة عبير صبري خلال السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل البخت مع الفنان أحمد عبد العزيز وتلعب شخصية سيدة أعمال، تتعرض لبعض محاولات النصب، لكنها تسعى لكسب حقها.

 

ومسلسل البخت من إخراج معتز حسام، مدير تصوير تامر جوزيف، تأليف حسام موسى، ويشارك فيه كل من  فراس سعيد، ندي بهجت، تامر فرج، وأحمد وفيق، بسنت النبراوي.

 

وكان آخر أعمال عبير صبري مسلسل الحلانجي الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، وقالت عن شخصيتها في العمل  في تصريحات لفيتو إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيًّا، ودائمًا تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.

وشارك في العمل كل من ايناس النجار، ومحمد رجب وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وميمي جمال، وخصل العمل على إشادات كثيرة من النقاد والجمهور.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبير صبري البخت اهبار الفن مسلسل البخت مسلسلات رمضان 2026

مواد متعلقة

عبير صبري في رسالة مؤثرة من الجونة: صمود أهل غزة جعل فلسطين قضية العالم كله

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الإعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين ويشرد عشرات الآلاف من السكان

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية