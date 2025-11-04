عبير صبري سيدة أعمال ضمن أحداث مسلسل البخت

تشارك الفنانة عبير صبري خلال السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل البخت مع الفنان أحمد عبد العزيز وتلعب شخصية سيدة أعمال، تتعرض لبعض محاولات النصب، لكنها تسعى لكسب حقها.

ومسلسل البخت من إخراج معتز حسام، مدير تصوير تامر جوزيف، تأليف حسام موسى، ويشارك فيه كل من فراس سعيد، ندي بهجت، تامر فرج، وأحمد وفيق، بسنت النبراوي.

وكان آخر أعمال عبير صبري مسلسل الحلانجي الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي، وقالت عن شخصيتها في العمل في تصريحات لفيتو إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيًّا، ودائمًا تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.

وشارك في العمل كل من ايناس النجار، ومحمد رجب وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وميمي جمال، وخصل العمل على إشادات كثيرة من النقاد والجمهور.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

