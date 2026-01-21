الأربعاء 21 يناير 2026
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية ترويجية كبرى للترويج لمصر بإسبانيا

الحملات الترويجية
الحملات الترويجية لمصر بإسبانيا
أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إعلانية ترويجية كبرى تحت شعار "تنوع لا يُضاهى" في السوق الإسبانية للتعريف بتنوع المنتجات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وذلك لمدة إسبوعين، وذلك تزامنًا مع مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي "الفيتور" FITUR 2026 الذي انطلقت فعالياته، اليوم، بالعاصمة الإسبانية مدريد وتستمر حتى 25 يناير الجاري.

مشاركة مصر في المعرض السياحة الدولي الفيتور

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن إطلاق هذه الحملة الإعلانية الترويجية يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأوروبية الرئيسية، وعلى رأسها السوق الإسباني، باعتباره أحد الأسواق الهامة للمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تنفيذ الحملة، سواء بمطار مدريد الدولي أو بأشهر شوارع وميادين العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى حافلات النقل العام في مدينتي مدريد وبرشلونة، يهدف إلى تحقيق أعلى معدلات انتشار وتأثير مباشر لدى الجمهور الإسباني، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمقصد السياحي المصري.

تنفيذ حملات ترويجية مبتكرة تعتمد على أدوات التسويق الحديثة

كما أكد على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات ترويجية مبتكرة تعتمد على أدوات التسويق الحديثة، وتواكب المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري ويترجم الإمكانات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر إلى مؤشرات نمو حقيقية على أرض الواقع.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري وما يقدمه من تجارب سياحية فريدة؛ وذلك من خلال إبراز مقوماته الفريدة ومنتجاته ووجهاته السياحية العديدة، التي تتنوع ما بين مواقع أثرية ومنتجعات وشواطئ خلابة وغيرها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الأنشطة الترفيهية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته للمقصد المصري. 

 

وأضاف أن الحملة تأتي أيضًا في إطار تعزيز المشاركة المصرية في معرض السياحة الدولي "الفيتور" بما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهه سياحية مفضلة للسائحين الإسبان، وتحفيز حركة السياحة الوافدة من السوق الأوروبي ولاسيما الإسباني.

وأشارت سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه الحملة الترويجية تشمل باقة متنوعة من الإعلانات الرقمية والثابتة  في أحد أشهر شوارع مدريد " Alcala 101"  وكذلك داخل مطار مدريد الدولي من خلال  عرض محتوى بصري جذاب على الشاشات الرقمية ولوحات الحقائب في صالات المطار الرئيسية، بالإضافة إلى وضع الإعلانات الدعائية على 30 حافلة تجوب أهم شوارع مدن كل من مدريد وبرشلونة. 

وأضافت أنه في إطار تعزيز حضور مصر في معرض "الفيتور" تم، من خلال هذه الحملة، تنفيذ مواد دعائية داخل المعرض بأرض المعارض IFEMA، تضمنت عرض فيديو ترويجي مدته 10 ثواني على الشاشة الرئيسية الضخمة للمدخل الجنوبي، وفيديو آخر ترويجي مدته 10 ثواني على الشاشات الموجودة بمدخلي التسجيل للعارضين ( الشمالي والجنوبي )، بالإضافة إلى فيديو ثالث مدته 10 ثواني يُعرض على عمودين من أربع جوانب في مدخل صالات العرض، فضلًا عن إعلان ثابت على مصعد يمتد ارتفاعه لثلاثة أمتار مقابل لمنطقة متحف المستنسخات الأثرية الذي تقيمه الوزارة على هامش المشاركة في المعرض بأرض المعارض. 

الأنشطة الترويجية بالسوق الإسباني 

كما أوضحت هند رضوان مسئول السوق الإسباني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة تقوم حاليًا، بتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية بالسوق الإسباني والتي من بينها تنفيذ حملات إعلانية مشتركة مع كبار منظمي الرحلات الإسبان Avoris و Sama Travel، كما تم الاتفاق على تنفيذ حملة إعلانية مشتركة مع منظم الرحلات الإسباني El Corte Ingles، هذا بالإضافة إلى القافلة السياحية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع منظم الرحلات Avoris خلال شهر ديسمبر الماضي بخمس مدن إسبانية، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه من إعلانات مهنية، وتنظيم رحلات تعريفية للوكلاء السياحيين بالسوق الإسباني للتعرف على التنوع والثراء السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري. 

جدير بالذكر أن معرض السياحة الدولي "الفيتور" FITUR يعد منصة دولية هامة تجمع المهنيين والشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر، مما يتيح لمصر فرصة متميزة للترويج لمقاصدها السياحية وإقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الفاعلين في صناعة السياحة والسفر

