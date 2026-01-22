الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

وزير السياحة: زيادة 450% في رحلات الطيران للساحل الشمالي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار شريف فتحي
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن الموسم السياحي بالمقصد المصري ممتد طوال العام.

تنظيم البرامج السياحية للمقصد السياحي المصري طوال العالم 

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة استفادة منظمي الرحلات من ذلك وعدم تركيز على تنظيم البرامج السياحية على فصل الشتاء فقط، والتوسع في الترويج وامتداده ليشمل فصل الصيف والتركيز على تنظيم برامج سياحية علي مدار العام، بما يساهم في زيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة لمصر طوال العام ويتيح لمنظمي الرحلات أيضًا فرصة للاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الدولة المصرية ممثلة في الوزارة، والتي تكون مزاياها وحوافزها أكبر في فصل الصيف.

جذب شرائح سياحية جديدة من السائحين وخاصة من ذوي الإنفاق المرتفع

وأكد الوزير توجه الوزارة نحو جذب شرائح سياحية جديدة من السائحين وخاصة من ذوي الإنفاق المرتفع، وتقديم لهم خدمات ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية تغيير صورة مصر لدى بعض الأسواق باعتبارها وجهة منخفضة التكلفة، والتركيز على جودة المنتجات السياحية والخدمات المقدمة بها وأن يتم تعديل الأسعار بما يتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة.  

وأشار الوزير إلى أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة شهدا نموا كبيرًا في حجم الحركة السياحية الوافدة إليهم، لافتًا إلى أن أنهما سجلوا نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض خلال عام 2025، ليصبحا من أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية. 

