حملة رقابية على 28 مخبزًا بمراكز المنصورة وتمى الأمديد وبني عبيد في الدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة رقابية مكبرة استهدفت المرور على 28 مخبزًا بمراكز المنصورة وتمي الأمديد وبني عبيد.

تاتي الحملات استمرارًا للاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتولى رصدها فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة تفتيشية بإشراف علي حسن وكيل وزارة التموين، برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش بالرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، بالمرور على 28 مخبزا في، بندر ومركز المنصورة، ومركز وبندر بني عبيد وقرية الصالحات، ومركز تمي الامديد شملت قرى الكمال والصفا والبيضاء وتاج العز والسعودية.

أسفر المرور عن تحرير 17 مخالفة، شملت، 4 محاضر نقص وزن، محضرين عدم وجود قائمة، 3 محاضر عدم نظافة أدوات، محضرين غلق دون اذن رسمي، 3 محاضر، عدم وجود سجل، محضرين تصرف في كمية من الدقيق لعدد 62 شيكارة،



كما تم الإشادة ببعض المخابر لالتزامها بوزن ومواصفات الرغيف، كما تم المرور على مخبز المحافظة الجديد في حضور علي حسن وكيل وزارة التموين، وياسر السعودي مدير عام الرقابة.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

