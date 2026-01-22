الخميس 22 يناير 2026
إزالة 107 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

محافظ الشرقية:إزالة
محافظ الشرقية:إزالة 107حالة تعدٍّ بالبناء المخالف
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لإزالة 107 حالات تعد بمراكز الشرقية ضمن المرحلة الأولى من الموجه 28 إزالة التعديات، منها 28 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري وصرف»، بمساحة قيراطًا و1703متر مربع، بمراكز بلبيس وكفر صقر وأولاد صقر فاقوس والزقازيق ومنيا القمح.

إزالة 66 حالة تعد بالبناء

كما تم إزالة 13حالة تعدٍّ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة 6 قراريط و22 سهمًا، بمراكز بلبيس وفاقوس وأبو حماد والإبراهيمية كما أسفرت الحملة المكبرة  عن إزالة 66 حالة تعدٍّ تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة 6 آلاف و864 متر مربع مخالف لقانون التصالح.

الحملات تنفذ يوميا 

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنفيذ الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

الحملات المكثفة التى نفذتها الأجهزة 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

الجريدة الرسمية