حبس صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بحبس صانعتي محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على صانعتي محتوى، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بنشر مقاطع فيديو على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقانون والآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزتهما أربعة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمتين، اعترفتا بقيامهما بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء واستخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد نشاطها على صفحاتها الإلكترونية، حيث تبين أن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وأكدت الشرطة أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

