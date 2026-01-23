أسباب الإصابة بالدوخة وطرق العلاج

18 حجم الخط

الدوخة من الأعراض المزعجة التى تحدث لأسباب عديدة خاصة الأمراض المزمنة، فهى تحدث نتيجة الإصابة بأمراض عديدة.

والدوخة ليست مجرد عرض عابر بل يمكن أن يكون عرض لمرض خطير، لذا يجب التنبه لها والبحث عن السبب وعلاجه حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور محمد منصور أخصائي التغذية العلاجية، إن الدوخة ليست مرض، بل رسالة إنذار من الجسم، وكثير من الأشخاص يكون ضغط الدم لديهم منضبط ولكن يصابوا بالدوخة، وعدم الاتزان، والهمدان، والخطأ الشائع، هو إلقاء اللوم على الضغط فقط، بينما العلم الحديث يؤكد أن الدوخة شبكة أسباب متداخلة.

أسباب الدوخة وطرق العلاج

أسباب الإصابة بالدوخة

وأضاف منصور، أن من أسباب الدوخة:-

الجهاز العصبي المتهم الأول، مثل نقص التروية الدقيقة للمخ، أو اضطراب العصب الدهليزي (مسؤول الاتزان)، أو نقص فيتامينات الأعصاب (B1 – B6 – B12)، أو التوتر المزمن والإجهاد العصبي وخلل الإشارات بين المخ والأذن الداخلية.

الدورة الدموية الدقيقة (المتهم الصامت)، مثل لزوجة الدم المرتفعة، أو فقر الدم حتى لو الهيموجلوبين “قريب من الطبيعي”، أو ضعف الشعيرات الدموية، أو نقص أكسيد النيتريك المسؤول عن توسيع الأوعية، والنتيجة، أن المخ “يتغذى بشكل ناقص” فيشعر بالدوخة والهبوط المفاجئ.

الكبد السبب المهمل دائما، والكبد هو مصنع تنقية السموم ومنظم السكر وضابط الهرمونات، ومصنع الجليكوجين (وقود المخ)، وعند إرهاق الكبد تتراكم السموم العصبية وبالتالى يحدث عدم ثبات في سكر الدم، ويظهر الدوخة والهمدان وثقل الرأس حتى بدون ألم أو ارتفاع إنزيمات.

سكر الدم الخفي (الدوخة بدون سكر)، مثل هبوط سكر تفاعلي، أو مقاومة إنسولين، أو خلل توقيت الوجبات، أو الإفراط في النشويات البسيطة، والمخ أول من يتأذى من تقلب السكر، وبالتاى تحدث دوخة فجائية، وزغللة، وعدم اتزان.

نقص المعادن الحيوية مثل نقص الماغنيسيوم ونقص البوتاسيوم ونقص الحديد المخزوني، ونقص الزنك، وهذه العناصر تتحكم في الإشارات العصبية، وتقلص الأوعية، وطاقة الخلية.

الهرمونات (السبب المتخفي)، مثل اضطراب الغدة الدرقية وارتفاع الكورتيزول وخلل الأدرينالين، أو اضطراب الهرمونات الأنثوية، فالدوخة قد تكون هرمونية وليست عصبية.

علاج الدوخة

وتابع، أن علاج الدوخة على حسب السبب، إذا كان من المخ أو الكبد أو الدورة الدموية أو الهرمونات، ويكون كالتالي:-

لدعم المخ، يجب تناول أوميجا 3 وفيتامين ب ومغنيسيوم.

لدعم الكبد، يجب تناول الخضروات الورقية والكركم والشمندر وتقليل السكر والمقليات.

لدعم الدورة الدموية، يجب تناول الثوم والزنجبيل والرمان وشرب الماء بانتظام بالمعدل الطبيعي وليس بالكثرة.

لاستقرار سكر الدم، يجب تناول وجبات منتظمة وبروتين كافى وتقليل النشويات السريعة.

