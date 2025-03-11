طرق مواجهة انسحاب السكر في الدم خلال صيام رمضان

طرق مواجهة انسحاب السكر في الدم، يُعَد شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لتجديد الروح والجسد، حيث يتوقف الإنسان عن تناول الطعام والشراب لفترات طويلة تمتد من الفجر حتى المغرب.



إلا أن الصيام، قد يُسبب لبعض الأشخاص الشعور بأعراض انسحاب السكر من الدم، مثل الدوخة، التعب، الصداع، قلة التركيز، والعصبية. ويرتبط هذا الوضع بانخفاض نسبة الجلوكوز (السكر) في الدم، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التعامل مع انسحاب السكر في الدم خلال رمضان يتطلب التخطيط الذكي للتغذية والنشاط، مع الانتباه لإشارات الجسم.





وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أسباب انسحاب السكر من الدم خلال الصيام، وطرق التعامل مع هذه الحالة، مع تقديم نصائح عملية تساعد على تجنب المضاعفات والمحافظة على الصحة خلال الشهر الكريم.





أسباب انسحاب السكر في الدم خلال الصيام



انقطاع تناول الطعام لفترة طويلة:

الصيام يؤدي إلى توقف إمداد الجسم بالجلوكوز لفترة قد تمتد إلى 16 ساعة أو أكثر، ما يجعل الجسم يعتمد على مخزون الجليكوجين في الكبد، الذي ينضب بعد عدة ساعات من الامتناع عن الطعام.



الإفطار على أطعمة عالية السكريات البسيطة:

من الشائع أن يبدأ البعض إفطارهم بتناول كميات كبيرة من السكريات السريعة (حلويات، عصائر محلاة)، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر، يعقبه انخفاض حاد نتيجة إفراز كمية كبيرة من الإنسولين.

عدم تناول وجبة السحور أو تناول سحور غير متوازن:

إهمال السحور أو تناوله بطريقة غير صحية (اعتماد السحور على كربوهيدرات سريعة الامتصاص فقط) يؤدي إلى انخفاض مبكر للسكر أثناء النهار.

المجهود البدني المفرط:

ممارسة مجهود بدني كبير خلال ساعات الصيام دون تعويض الجسم بالسوائل أو الغذاء يؤدي إلى استهلاك سريع لمخزون السكر والطاقة.

اعراض انسحاب السكر

أعراض انسحاب السكر من الدم أثناء الصيام



الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

الدوخة أو الدوار.

التعرق الزائد رغم عدم بذل مجهود.

سرعة ضربات القلب.

ضعف التركيز والارتباك.

العصبية وسرعة الغضب.

الصداع.

الإغماء (في الحالات الشديدة).

طرق مواجهة انسحاب السكر من الدم خلال صيام رمضان

أولًا: الاستعداد الجيد لليوم الصيامي

وجبة سحور متوازنة وغنية بالألياف والبروتين:

يجب أن تحتوي وجبة السحور على عناصر غذائية بطيئة الهضم (كالحبوب الكاملة، الشوفان، الخبز الأسمر).

البروتين (بيض، لبن، جبن) يساهم في استقرار مستوى السكر في الدم.

إضافة الدهون الصحية (زيت الزيتون، المكسرات غير المملحة) لإبطاء امتصاص الطعام.

تناول خضروات غنية بالألياف (كالخيار، الخس) لتوفير شعور بالشبع وتركيز السكر في الدم.

شرب كمية كافية من الماء:

شرب 6-8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف الذي يزيد من الإرهاق.

تجنب السكريات السريعة في السحور:

الحلويات أو الكربوهيدرات السريعة تسبب ارتفاعًا مؤقتًا في السكر يتبعه انخفاض حاد أثناء النهار.



ثانيًا: التعامل مع أعراض انسحاب السكر أثناء الصيام



الراحة وتقليل المجهود البدني:

عند الشعور بالدوار أو التعب، يجب الجلوس أو الاستلقاء لتجنب السقوط أو التعرض للأذى.

تأجيل أي أعمال تتطلب مجهودًا كبيرًا إلى ما بعد الإفطار.

التنفس العميق والاسترخاء:

تنظيم التنفس يساهم في تحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ وتخفيف الشعور بالدوخة.

المحافظة على الهدوء النفسي:

محاولة تجنب التوتر والضغط العصبي لأنه يزيد من إفراز هرمونات الإجهاد التي تستهلك الجلوكوز.

مراقبة الأعراض الخطيرة:

في حال استمرار الأعراض أو تطورها (مثل الإغماء أو اضطراب الوعي)، يجب الإفطار فورًا حفاظًا على سلامة الشخص.

استشارة الطبيب في حالة تكرار الأعراض بشكل مستمر.

ثالثًا: تنظيم الإفطار بشكل صحي

بدء الإفطار بوجبات خفيفة ومتدرجة:

تناول تمرتين أو ثلاث فقط (مصدر طبيعي للسكر)، مع كوب ماء.

الانتظار 10 دقائق قبل استكمال الإفطار.

وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وكربوهيدرات معقدة وخضار:

مثل: دجاج مشوي مع أرز بني وخضار مطبوخ.

تجنب الإفراط في الحلويات والمقالي:

هذه الأطعمة تسبب تقلبات حادة في مستوى السكر.

رابعًا: تنظيم النشاط اليومي

اختيار الوقت المناسب للأنشطة:

ممارسة الرياضة أو الأعمال المرهقة بعد الإفطار وليس خلال ساعات الصيام.

توزيع المهام اليومية:

تجنب تراكم المهام المجهدة في وقت واحد.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة (مثل السكري)

استشارة الطبيب قبل الصيام:

لتحديد إمكانية الصيام وتعديل الجرعات الدوائية.

مراقبة السكر بانتظام:

قياس السكر في الدم بشكل دوري خلال النهار، والتصرف بناءً على النتيجة.

وجود خطة طارئة:

معرفة متى يجب الإفطار (عند انخفاض السكر لمستويات خطيرة أقل من 70 ملجم/ديسيلتر).



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